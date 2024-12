Avant de fina­le­ment retourner avec son père, qui est son premier forma­teur, Alexander Zverev a long­temps essayé de trouver l’en­traî­neur idéal parmi notam­ment des anciens joueurs comme Juan Carlos Ferrero ou David Ferrer. Ce dernier est d’ailleurs le seul avec qui l’ex­pé­rience s’est révélée posi­tive, comme il l’a récem­ment expliqué.

L’actuel 2e joueur mondial a égale­ment colla­boré avec la légende Ivan Lendl pendant un an, entre l’été 2018 et 2019. Une colla­bo­ra­tion qui s’est terminée en eau de boudin avec quelques décla­ra­tions fracas­santes de l’Allemand sur l’im­pli­ca­tion du Tchèque, qui était mani­fes­te­ment plus inté­ressé par sa propre progres­sion au golf que par celle de son joueur sur les courts.

De nouveau inter­rogé à ce sujet lors d’un récent entre­tien avec Tennis Magazine en Allemagne, Sascha en a remis une bonne couche : « Il a eu un nouveau chien, il lui montrait comment aller aux toilettes. C’était vrai­ment sa préoc­cu­pa­tion prin­ci­pale. Et le golf. »