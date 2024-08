Alexander Zverev réalise une belle année 2024 et n’est plus très loin d’égaler son meilleur clas­se­ment en carrière (N°2 mondial). Mais l’Allemand peine toujours en Grand Chelem, et s’est récem­ment plaint dans le média Tennis Magazin de devoir toujours faire atten­tion à ses paroles sous peine d’être critiqué dans son pays.

Selon Zverev, la menta­lité Américaine est bien meilleure, car les athlètes ne sont pas décou­ragés lors­qu’ils disent clai­re­ment vouloir gagner un titre.

« Je le vois aussi chez moi en Allemagne. Quand je vais à un Grand Chelem et que je dis : ‘Je vais le gagner main­te­nant’, alors on commence à discuter de moi. Puis on commence par dire : ‘Il n’a encore jamais gagné un Grand Chelem, alors il ne peut pas dire qu’il va en gagner un main­te­nant’. C’est là que j’aime un peu plus l’état d’es­prit des Américains. Ils sont peut‐être un peu plus préten­tieux et arro­gants. Il y a une phrase bien connue dans le sport : Parle en jusqu’à ce que ça arrive. Cela signifie que tu dois d’abord pouvoir l’ima­giner et te le dire à toi‐même avant de le faire. C’est un état d’es­prit qui nous manque un peu, à nous Allemands. »