Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe Davis avec l’Allemagne malgré sa victoire en simple, la 70e et dernière de sa saison, Alexander Zverev a été interrogé en conférence de presse d’après match sur Jannik Sinner, récemment opéré du genou et absent au moins trois mois.
Et après lui avoir souhaité un retour rapide sur les courts, l’Allemand a rejeté les comparaisons entre la blessure de l’Italien et la sienne beaucoup plus grave en 2022.
« Je suis passé par là ; je sais ce que c’est que d’être blessé, et je ne souhaite ça à personne. Je l’ai vu à Turin, et je lui ai envoyé un SMS. Je ne lui ai pas parlé au téléphone. Mais je pense que dans mon cas, la voie à suivre était très, très claire. Je m’étais rompu sept ligaments et j’avais plusieurs fractures. Je savais exactement ce que cela impliquerait. Je savais dès le départ qu’il me faudrait au moins sept à huit mois pour revenir. Avec Jannik, la grande différence, c’est qu’il espérait, semaine après semaine, pouvoir revenir. Il espérait être prêt pour l’US Open. Il espérait participer au circuit asiatique, et ainsi de suite. Aujourd’hui, quatre ou cinq mois après sa blessure, il a décidé de se faire opérer. »
Publié le dimanche 29 novembre 2026 à 17:14