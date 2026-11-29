Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe Davis avec l’Allemagne malgré sa victoire en simple, la 70e et dernière de sa saison, Alexander Zverev a été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match sur Jannik Sinner, récem­ment opéré du genou et absent au moins trois mois.

Et après lui avoir souhaité un retour rapide sur les courts, l’Allemand a rejeté les compa­rai­sons entre la bles­sure de l’Italien et la sienne beau­coup plus grave en 2022.

« Je suis passé par là ; je sais ce que c’est que d’être blessé, et je ne souhaite ça à personne. Je l’ai vu à Turin, et je lui ai envoyé un SMS. Je ne lui ai pas parlé au télé­phone. Mais je pense que dans mon cas, la voie à suivre était très, très claire. Je m’étais rompu sept liga­ments et j’avais plusieurs frac­tures. Je savais exac­te­ment ce que cela impli­que­rait. Je savais dès le départ qu’il me faudrait au moins sept à huit mois pour revenir. Avec Jannik, la grande diffé­rence, c’est qu’il espé­rait, semaine après semaine, pouvoir revenir. Il espé­rait être prêt pour l’US Open. Il espé­rait parti­ciper au circuit asia­tique, et ainsi de suite. Aujourd’hui, quatre ou cinq mois après sa bles­sure, il a décidé de se faire opérer. »