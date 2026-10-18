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Alexander Zverev : « J’ai disputé un match fantas­tique contre Novak Djokovic, que j’ai perdu, ce qui peut arriver »

Par
Thomas S
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Invité à faire le bilan de sa tournée asia­tique lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai face à Alejandro Davidovich Fokina, Alexander Zverev est notam­ment revenu sur sa défaite face à Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin. Extrait. 

Q. Un quart de finale à Pékin et une demi‐finale à Shanghai, ce n’est pas un mauvais résultat. Quel est le prin­cipal ensei­gne­ment que vous tirez de ce séjour en Chine ?
ALEXANDER ZVEREV : Je pense que ce fut un bon séjour. J’ai beau­coup joué au tennis les semaines précé­dentes. Je vais sans doute répéter la même chose. À Pékin, je suis arrivé la veille du tournoi après la Laver Cup, et j’ai disputé un match fantas­tique contre Novak, que j’ai perdu, ce qui peut arriver. Ici, j’étais un peu fatigué. C’est comme ça.

Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 16:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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