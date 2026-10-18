Invité à faire le bilan de sa tournée asiatique lors de son passage en conférence de presse après sa défaite en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai face à Alejandro Davidovich Fokina, Alexander Zverev est notamment revenu sur sa défaite face à Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin. Extrait.
Q. Un quart de finale à Pékin et une demi‐finale à Shanghai, ce n’est pas un mauvais résultat. Quel est le principal enseignement que vous tirez de ce séjour en Chine ?
ALEXANDER ZVEREV : Je pense que ce fut un bon séjour. J’ai beaucoup joué au tennis les semaines précédentes. Je vais sans doute répéter la même chose. À Pékin, je suis arrivé la veille du tournoi après la Laver Cup, et j’ai disputé un match fantastique contre Novak, que j’ai perdu, ce qui peut arriver. Ici, j’étais un peu fatigué. C’est comme ça.
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 16:11