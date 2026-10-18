Invité à faire le bilan de sa tournée asia­tique lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite en demi‐finales du Masters 1000 de Shanghai face à Alejandro Davidovich Fokina, Alexander Zverev est notam­ment revenu sur sa défaite face à Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin. Extrait.

Q. Un quart de finale à Pékin et une demi‐finale à Shanghai, ce n’est pas un mauvais résultat. Quel est le prin­cipal ensei­gne­ment que vous tirez de ce séjour en Chine ?

ALEXANDER ZVEREV : Je pense que ce fut un bon séjour. J’ai beau­coup joué au tennis les semaines précé­dentes. Je vais sans doute répéter la même chose. À Pékin, je suis arrivé la veille du tournoi après la Laver Cup, et j’ai disputé un match fantas­tique contre Novak, que j’ai perdu, ce qui peut arriver. Ici, j’étais un peu fatigué. C’est comme ça.