Facile vainqueur de Griekspoor pour le premier match de la nouvelle saison sur la United Cup (7−5, 6–0), Alexander Zverev s’est exprimé en conférence de presse sur son année 2025 où il a terminé à la 3e place mondiale avec seulement un titre au compteur.
Cependant, l’Allemand ne s’estime pas si loin des deux intouchables, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en termes de niveau de jeu.
« En Allemagne, mes résultats en 2025 ont été présentés comme beaucoup plus négatifs et décevants qu’ils ne l’étaient en réalité. Avec le recul, je suis fier d’avoir terminé troisième mondial malgré tous les problèmes physiques que j’ai rencontrés. Ce n’était pas le parcours dont je rêvais, car il m’a été impossible de remporter des titres importants, mais j’ai le sentiment de ne pas être si loin de Carlos et Jannik. J’ai juste besoin de retrouver mon meilleur niveau le plus rapidement possible. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 19:15