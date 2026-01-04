Facile vain­queur de Griekspoor pour le premier match de la nouvelle saison sur la United Cup (7−5, 6–0), Alexander Zverev s’est exprimé en confé­rence de presse sur son année 2025 où il a terminé à la 3e place mondiale avec seule­ment un titre au compteur.

Cependant, l’Allemand ne s’es­time pas si loin des deux intou­chables, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, en termes de niveau de jeu.

« En Allemagne, mes résul­tats en 2025 ont été présentés comme beau­coup plus néga­tifs et déce­vants qu’ils ne l’étaient en réalité. Avec le recul, je suis fier d’avoir terminé troi­sième mondial malgré tous les problèmes physiques que j’ai rencon­trés. Ce n’était pas le parcours dont je rêvais, car il m’a été impos­sible de remporter des titres impor­tants, mais j’ai le senti­ment de ne pas être si loin de Carlos et Jannik. J’ai juste besoin de retrouver mon meilleur niveau le plus rapi­de­ment possible. »