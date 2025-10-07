Une nouvelle fois battu de manière précoce, ce lundi, dès le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai par le Français Arthur Rinderknech, Alexander Zverev s’est un peu lâché auprès de la presse allemande après la rencontre.
Après avoir estimé que son année avait été horrible et qu’il n’avait plus confiance en lui, l’actuel 3e joueur mondial a évoqué ses problèmes de dos, qui ne l’ont plus quitté depuis la dernière édition de l’Open d’Australie, en janvier dernier.
« On va voir si je serai à nouveau en pleine forme cette année. C’est vraiment un combat. Les pépins physiques ne s’arrêtent tout simplement pas. Ça a été une année difficile sur le plan physique. La dernière fois que j’ai joué un tournoi sans douleur, c’était à l’Open d’Australie. »
Publié le mardi 7 octobre 2025 à 18:18