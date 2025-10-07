Une nouvelle fois battu de manière précoce, ce lundi, dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Shanghai par le Français Arthur Rinderknech, Alexander Zverev s’est un peu lâché auprès de la presse alle­mande après la rencontre.

Après avoir estimé que son année avait été horrible et qu’il n’avait plus confiance en lui, l’ac­tuel 3e joueur mondial a évoqué ses problèmes de dos, qui ne l’ont plus quitté depuis la dernière édition de l’Open d’Australie, en janvier dernier.

« On va voir si je serai à nouveau en pleine forme cette année. C’est vrai­ment un combat. Les pépins physiques ne s’arrêtent tout simple­ment pas. Ça a été une année diffi­cile sur le plan physique. La dernière fois que j’ai joué un tournoi sans douleur, c’était à l’Open d’Australie. »