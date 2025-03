Co‐animateur d’un podcast sur Tennis Channel aux côtés de son grand frère, Mischa, Alexander Zverev s’est confié sur sa manière d’ap­pré­hender la pres­sion exté­rieure et notam­ment celle des réseaux sociaux.

Et l’Allemand a décidé d’adopter une méthode radi­cale lors des tour­nois les plus impor­tants pour lui.

« Honnêtement, si tu perds un match et que des gens ont misé de l’argent sur toi, les médias sociaux peuvent devenir un abat­toir. Pendant les tour­nois les plus impor­tants, c’est‐à‐dire les Grands Chelems, mon smart­phone est éteint. Personne ne peut me joindre ou m’at­teindre. Les personnes les plus proches de moi sont de toute façon autour de moi. Il s’agit de ma famille, de mes entraî­neurs et de ma petite amie. J’essaie alors simple­ment de ne m’oc­cuper de personne d’autre. Car plus tu lis des choses, plus tu doutes de toi. Par exemple peut‐être que mon coup droit ou mon service ne sont pas assez bons. Peut‐être que Carlos Alcaraz est tout simple­ment trop bon pour moi. »