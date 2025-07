Alors qu’il s’en­traîne actuel­le­ment sur les instal­la­tions de la Rafa Nadal Academy, à Majorque, et que des rumeurs évoquent une future colla­bo­ra­tion avec Toni Nadal, Alexander Zverev a accordé une inter­view à nos confrères de Tennis 365.

Et visi­ble­ment, le joueur alle­mand n’a pas renoncé à contester la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qui ont remporté les sept derniers tour­nois du Grand Chelem.

« En ce moment, Carlos est en quelque sorte la star du moment. Il apporte une grande énergie sur le terrain et, avec Jannik, ce sont les joueurs à battre. J’espère juste leur gâcher un peu la fête et je pense que je peux le faire. Carlos est un gars formi­dable. Il est très agréable à côtoyer et il a toujours le sourire. S’il parvient à éviter toute contro­verse, il sera très, très apprécié des fans de tennis. »