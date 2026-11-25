Lors d’une confé­rence de presse orga­nisée pendant le Masters de Turin la semaine dernière, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a répondu à certaines critiques des joueurs notam­ment sur le calen­drier et la multi­pli­ca­tion des bles­sures.

À Bologne, où il va parti­ciper à la Coupe Davis cette semaine, le numéro 1 mondial Alexander Zverev a juste­ment été inter­rogé sur les propos du patron de l’ATP. Et il en a profité pour lui glisser un petit tacle.

Q. Alexander, on sait que tu as disputé beau­coup de matchs cette année. Tu as été très régu­lier. Le président de l’ATP, Gaudenzi, a déclaré que par le passé, les joueurs jouaient davan­tage sous anal­gé­siques qu’aujourd’hui. D’après ce que nous savons, vous recevez beau­coup d’injections au cours de l’année. J’aimerais savoir comment vous parvenez à trouver un équi­libre entre tout cela pour disputer autant de matchs malgré la douleur ?

ALEXANDER ZVEREV : Écoutez, je pense que c’est un commen­taire injuste de la part de Gaudenzi, car il ne sait pas quelle quan­tité d’analgésiques nous prenons. Ce n’est pas comme si nous lui faisions savoir chaque fois que nous prenons un anal­gé­sique. Je pense que cette année a été une bonne année pour moi. Je l’ai déjà dit : j’étais en bien meilleure forme cette année que l’année dernière. L’année dernière, j’avais beau­coup de mal avec mon dos. J’avais égale­ment de nombreux problèmes osseux, dont j’ai heureu­se­ment pu déter­miner l’origine et pour lesquels j’ai pu prendre des médi­ca­ments. Mais je pense que, globa­le­ment, je me suis senti bien tout au long de l’année. Je crois qu’après l’US Open, la fatigue s’est installée. J’étais plus fatigué. J’ai l’impression d’avoir disputé quelques tour­nois où je n’ai pas joué aussi bien qu’auparavant. Je pense avoir joué plus de tennis que n’importe qui d’autre. Compte tenu de cela, je pense pouvoir être très satis­fait de la façon dont cette année s’est déroulée. J’attends l’année prochaine avec impa­tience. J’ai hâte de terminer en beauté ici. J’ai vrai­ment, vrai­ment hâte de partir en vacances et de bien démarrer la saison 2027 (sourit).