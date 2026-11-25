Lors d’une conférence de presse organisée pendant le Masters de Turin la semaine dernière, le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a répondu à certaines critiques des joueurs notamment sur le calendrier et la multiplication des blessures.
À Bologne, où il va participer à la Coupe Davis cette semaine, le numéro 1 mondial Alexander Zverev a justement été interrogé sur les propos du patron de l’ATP. Et il en a profité pour lui glisser un petit tacle.
Q. Alexander, on sait que tu as disputé beaucoup de matchs cette année. Tu as été très régulier. Le président de l’ATP, Gaudenzi, a déclaré que par le passé, les joueurs jouaient davantage sous analgésiques qu’aujourd’hui. D’après ce que nous savons, vous recevez beaucoup d’injections au cours de l’année. J’aimerais savoir comment vous parvenez à trouver un équilibre entre tout cela pour disputer autant de matchs malgré la douleur ?
ALEXANDER ZVEREV : Écoutez, je pense que c’est un commentaire injuste de la part de Gaudenzi, car il ne sait pas quelle quantité d’analgésiques nous prenons. Ce n’est pas comme si nous lui faisions savoir chaque fois que nous prenons un analgésique. Je pense que cette année a été une bonne année pour moi. Je l’ai déjà dit : j’étais en bien meilleure forme cette année que l’année dernière. L’année dernière, j’avais beaucoup de mal avec mon dos. J’avais également de nombreux problèmes osseux, dont j’ai heureusement pu déterminer l’origine et pour lesquels j’ai pu prendre des médicaments. Mais je pense que, globalement, je me suis senti bien tout au long de l’année. Je crois qu’après l’US Open, la fatigue s’est installée. J’étais plus fatigué. J’ai l’impression d’avoir disputé quelques tournois où je n’ai pas joué aussi bien qu’auparavant. Je pense avoir joué plus de tennis que n’importe qui d’autre. Compte tenu de cela, je pense pouvoir être très satisfait de la façon dont cette année s’est déroulée. J’attends l’année prochaine avec impatience. J’ai hâte de terminer en beauté ici. J’ai vraiment, vraiment hâte de partir en vacances et de bien démarrer la saison 2027 (sourit).
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 19:48