« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment », a affirmé Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup.

Vainqueur de Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a réagi à cette décla­ra­tion du septuple lauréat en Grand Chelem.

« Je suis très honoré que des joueurs comme Carlos pensent cela et aient cette opinion, j’en suis donc très recon­nais­sant, mais je les laisse dire ça, vous savez, je ne veux abso­lu­ment pas dire cela de moi‐même. Je pense avoir connu une excel­lente année en ce qui concerne les tour­nois du Grand Chelem, mais l’année n’est pas encore terminée et j’ai encore des objec­tifs à atteindre ; j’espère pouvoir conti­nuer à bien jouer », a déclaré le numéro 2 mondial au micro de TNT Sports.