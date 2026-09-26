« Alexander Zverev est probablement le meilleur joueur du monde en ce moment », a affirmé Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va participer du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup.
Vainqueur de Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a réagi à cette déclaration du septuple lauréat en Grand Chelem.
« Je suis très honoré que des joueurs comme Carlos pensent cela et aient cette opinion, j’en suis donc très reconnaissant, mais je les laisse dire ça, vous savez, je ne veux absolument pas dire cela de moi‐même. Je pense avoir connu une excellente année en ce qui concerne les tournois du Grand Chelem, mais l’année n’est pas encore terminée et j’ai encore des objectifs à atteindre ; j’espère pouvoir continuer à bien jouer », a déclaré le numéro 2 mondial au micro de TNT Sports.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 12:29