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Alexander Zverev répond à Carlos Alcaraz : « Je le laisse dire ça, je ne veux abso­lu­ment pas dire cela de moi‐même »

Par
Baptiste Mulatier
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« Alexander Zverev est proba­ble­ment le meilleur joueur du monde en ce moment », a affirmé Carlos Alcaraz depuis Londres, où il va parti­ciper du 25 au 27 septembre à la neuvième édition de la Laver Cup. 

Vainqueur de Roland‐Garros et l’US Open, l’Allemand a réagi à cette décla­ra­tion du septuple lauréat en Grand Chelem. 

« Je suis très honoré que des joueurs comme Carlos pensent cela et aient cette opinion, j’en suis donc très recon­nais­sant, mais je les laisse dire ça, vous savez, je ne veux abso­lu­ment pas dire cela de moi‐même. Je pense avoir connu une excel­lente année en ce qui concerne les tour­nois du Grand Chelem, mais l’année n’est pas encore terminée et j’ai encore des objec­tifs à atteindre ; j’espère pouvoir conti­nuer à bien jouer », a déclaré le numéro 2 mondial au micro de TNT Sports.

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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