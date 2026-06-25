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Alexander Zverev se confesse : « Je souf­frais beau­coup menta­le­ment, je ne savais plus quoi faire »

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères d’ESPN sont revenus sur le cas Zverev. Ils pointent le fait qu’Alexander ait accepté de parler et d’évo­quer sa fragi­lité mentale. Cela lui a permis vrai­ment de passer un cap dans son jeu et sa mentalité. 

« Je souf­frais beau­coup menta­le­ment, je ne savais plus quoi faire. Je pense que je joue si bien cette année grâce à tout ce que j’ai traversé l’année dernière . Parce que je me suis aussi dit : ‘Je ne me sens peut‐être pas bien, je ne suis pas à l’aise sur le court, ni en dehors, il faut que ça change’. Le premier pas vers le chan­ge­ment, c’est d’en parler ouver­te­ment avec ses proches, son/sa parte­naire, ses frères et sœurs, ses parents. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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