Alors qu’il prépare actuellement la tournée américaine et l’US Open du côté de la Rafa Nadal Academy, Alexander Zverev a récemment accordé une interview au célèbre animateur allemand, Jens « Knossi » Knossalla, sur Youtube.
Et après avoir désigné le joueur qu’il préférait affronter entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le récent vainqueur de Roland‐Garros a cette fois révélé l’adversaire le plus coriace du Big 3.
« L’adversaire le plus coriace que j’ai affronté est Djokovic. En réalité, face à Roger Federer, j’ai un bon bilan, même si j’ai aussi perdu pas mal de matchs et qu’il y avait des jours où on ne pouvait tout simplement pas le battre. Mais en général, il jouait très vite, et j’avais la possibilité de jouer plus vite que lui, ce qu’il n’aimait pas, je le savais. J’avais une tactique contre lui dont je connaissais le fonctionnement. J’ai gagné plus souvent contre lui que je n’ai perdu (5−5 en réalité). Contre Nadal, au début de ma carrière, il était trop fort physiquement pour moi. J’étais trop frêle, je n’avais pas la force physique nécessaire. Nous avons toujours disputé des matchs très serrés, mais au début, il me battait toujours parce que je m’épuisais. Cela a changé du jour au lendemain quand j’ai eu 23 ou 24 ans. À partir de là, je l’ai battu trois ou quatre fois d’affilée. Contre Djokovic, nous avons toujours disputé de très bons matchs, toujours dans des conditions optimales. Il m’a battu plus souvent, mais c’est qu’il a gagné plus souvent contre tout le monde. »
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 15:45