Alors qu’il prépare actuel­le­ment la tournée améri­caine et l’US Open du côté de la Rafa Nadal Academy, Alexander Zverev a récem­ment accordé une inter­view au célèbre anima­teur alle­mand, Jens « Knossi » Knossalla, sur Youtube.

Et après avoir désigné le joueur qu’il préfé­rait affronter entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le récent vain­queur de Roland‐Garros a cette fois révélé l’ad­ver­saire le plus coriace du Big 3.

« L’adversaire le plus coriace que j’ai affronté est Djokovic. En réalité, face à Roger Federer, j’ai un bon bilan, même si j’ai aussi perdu pas mal de matchs et qu’il y avait des jours où on ne pouvait tout simple­ment pas le battre. Mais en général, il jouait très vite, et j’avais la possi­bi­lité de jouer plus vite que lui, ce qu’il n’aimait pas, je le savais. J’avais une tactique contre lui dont je connais­sais le fonc­tion­ne­ment. J’ai gagné plus souvent contre lui que je n’ai perdu (5−5 en réalité). Contre Nadal, au début de ma carrière, il était trop fort physi­que­ment pour moi. J’étais trop frêle, je n’avais pas la force physique néces­saire. Nous avons toujours disputé des matchs très serrés, mais au début, il me battait toujours parce que je m’épuisais. Cela a changé du jour au lende­main quand j’ai eu 23 ou 24 ans. À partir de là, je l’ai battu trois ou quatre fois d’affilée. Contre Djokovic, nous avons toujours disputé de très bons matchs, toujours dans des condi­tions opti­males. Il m’a battu plus souvent, mais c’est qu’il a gagné plus souvent contre tout le monde. »