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Alexander Zverev sur Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon en juillet dernier : « Je ne pense pas qu’il lui faudra long­temps pour rede­venir l’un des meilleurs joueurs de la planète »

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev se prépare pour la dernière échéance d’une saison histo­rique pour lui : le Masters de Turin, qui aura lieu du 15 au 22 novembre. 

Lors d’une inter­view au Corriere della Sera, l’Allemand a une nouvelle fois dû se justi­fier sur sa légi­ti­mité en tant que numéro 1 mondial, avant de s’ex­primer sur l’ab­sence de Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier à cause d’une bles­sure au genou. 

« Jannik est un cham­pion pour de nombreuses bonnes raisons. Il a su s’ar­rêter, il travaille à son réta­blis­se­ment. Je ne pense pas qu’il lui faudra long­temps pour rede­venir l’un des meilleurs joueurs de la planète : ce n’est pas comme si, entre‐temps, on oubliait comment on fait. Personnellement, j’ai hâte de l’affronter. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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