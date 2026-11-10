Alexander Zverev se prépare pour la dernière échéance d’une saison histo­rique pour lui : le Masters de Turin, qui aura lieu du 15 au 22 novembre.

Lors d’une inter­view au Corriere della Sera, l’Allemand a une nouvelle fois dû se justi­fier sur sa légi­ti­mité en tant que numéro 1 mondial, avant de s’ex­primer sur l’ab­sence de Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier à cause d’une bles­sure au genou.

« Jannik est un cham­pion pour de nombreuses bonnes raisons. Il a su s’ar­rêter, il travaille à son réta­blis­se­ment. Je ne pense pas qu’il lui faudra long­temps pour rede­venir l’un des meilleurs joueurs de la planète : ce n’est pas comme si, entre‐temps, on oubliait comment on fait. Personnellement, j’ai hâte de l’affronter. »