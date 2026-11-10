Alexander Zverev se prépare pour la dernière échéance d’une saison historique pour lui : le Masters de Turin, qui aura lieu du 15 au 22 novembre.
Lors d’une interview au Corriere della Sera, l’Allemand a une nouvelle fois dû se justifier sur sa légitimité en tant que numéro 1 mondial, avant de s’exprimer sur l’absence de Jannik Sinner, absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier à cause d’une blessure au genou.
« Jannik est un champion pour de nombreuses bonnes raisons. Il a su s’arrêter, il travaille à son rétablissement. Je ne pense pas qu’il lui faudra longtemps pour redevenir l’un des meilleurs joueurs de la planète : ce n’est pas comme si, entre‐temps, on oubliait comment on fait. Personnellement, j’ai hâte de l’affronter. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.