En 2024, Alexander Zverev et son ex‐compagne Brenda Patea, mère de son enfant, avaient conclu un accord mettant fin à la procé­dure judi­ciaire ouverte en Allemagne pour des faits présumés de violences conju­gales. Dans le cadre de cet accord, le joueur avait versé 200 000 euros, dont 150 000 euros à l’État et 50 000 euros à une œuvre cari­ta­tive. Le tribunal avait alors précisé que cette déci­sion ne consti­tuait « ni un verdict de culpa­bi­lité ni un verdict d’innocence ».

« Vous savez qu’il a été prouvé que les accu­sa­tions étaient fausses ? (…) Mon inno­cence a été prouvée », avait pour­tant assuré l’Allemand dans un entre­tien très tendu avec L’Equipe après son sacre à Roland‐Garros en juin dernier.

Une sortie qui vaudrait à l’ac­tuel numéro 1 mondial une nouvelle plainte. « Il n’a pas été reconnu coupable, mais il n’a pas non plus été déclaré inno­cent », affirme à Bounces Michael Scheele, l’avocat de Patea.

En confé­rence de presse à Bologne, où il va jouer la Coupe Davis cette semaine, Alexander Zverev s’est exprimé sur cette situa­tion. Retranscription :

Q. Alexander, on a appris la semaine dernière qu’une nouvelle affaire judi­ciaire te concer­nait. Peut‐être que le mot « distrac­tion » n’est pas tout à fait appro­prié. Cela a‑t‐il été diffi­cile pour toi pendant les tour­nois ? Souhaites‐tu faire une décla­ra­tion publique à ce sujet ?

ALEXANDER ZVEREV : Pas du tout. Ce n’est pas une affaire judi­ciaire. Comment appelle‐t‐on ça ? Ce n’est pas un procès. Il s’agit d’une décla­ra­tion que je suis censé avoir faite. À mon avis, je ne l’ai pas faite. Je crois que mes avocats ont envoyé un commu­niqué. Pour être honnête, je ne m’y inté­resse pas vrai­ment pour le moment, donc je n’en sais pas grand‐chose, pour être franc. Mais non, ça ne m’inquiète pas trop, pour être honnête.

Q. Juste une petite ques­tion complé­men­taire là‐dessus. Vous avez dit qu’il s’agissait d’une décla­ra­tion que vous ne pensez pas avoir faite ou que vous n’avez pas faite ? Cette décla­ra­tion concerne l’interview accordée à L’Équipe, dans laquelle vous aviez déclaré : « mon inno­cence a été prouvée ». Avez‐vous été mal cité ?

ALEXANDER ZVEREV : Je pense que je suis inno­cent. J’en ai suffi­sam­ment parlé. Pour être honnête, j’en ai vrai­ment fini avec ce sujet parce que je pense que, oui, ça fait, quoi, cinq ans, six ans, donc… J’en ai suffi­sam­ment parlé.

A noter égale­ment qu’une autre ex‐petite‐amie du joueur de 29 ans, Olga Sharypova, avait égale­ment livré un récit terri­fiant sur les prétendus agis­se­ments du joueur lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Elle n’avait toute­fois jamais déposé de plainte.