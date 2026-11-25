En 2024, Alexander Zverev et son ex‐compagne Brenda Patea, mère de son enfant, avaient conclu un accord mettant fin à la procédure judiciaire ouverte en Allemagne pour des faits présumés de violences conjugales. Dans le cadre de cet accord, le joueur avait versé 200 000 euros, dont 150 000 euros à l’État et 50 000 euros à une œuvre caritative. Le tribunal avait alors précisé que cette décision ne constituait « ni un verdict de culpabilité ni un verdict d’innocence ».
« Vous savez qu’il a été prouvé que les accusations étaient fausses ? (…) Mon innocence a été prouvée », avait pourtant assuré l’Allemand dans un entretien très tendu avec L’Equipe après son sacre à Roland‐Garros en juin dernier.
Une sortie qui vaudrait à l’actuel numéro 1 mondial une nouvelle plainte. « Il n’a pas été reconnu coupable, mais il n’a pas non plus été déclaré innocent », affirme à Bounces Michael Scheele, l’avocat de Patea.
En conférence de presse à Bologne, où il va jouer la Coupe Davis cette semaine, Alexander Zverev s’est exprimé sur cette situation. Retranscription :
Q. Alexander, on a appris la semaine dernière qu’une nouvelle affaire judiciaire te concernait. Peut‐être que le mot « distraction » n’est pas tout à fait approprié. Cela a‑t‐il été difficile pour toi pendant les tournois ? Souhaites‐tu faire une déclaration publique à ce sujet ?
ALEXANDER ZVEREV : Pas du tout. Ce n’est pas une affaire judiciaire. Comment appelle‐t‐on ça ? Ce n’est pas un procès. Il s’agit d’une déclaration que je suis censé avoir faite. À mon avis, je ne l’ai pas faite. Je crois que mes avocats ont envoyé un communiqué. Pour être honnête, je ne m’y intéresse pas vraiment pour le moment, donc je n’en sais pas grand‐chose, pour être franc. Mais non, ça ne m’inquiète pas trop, pour être honnête.
Q. Juste une petite question complémentaire là‐dessus. Vous avez dit qu’il s’agissait d’une déclaration que vous ne pensez pas avoir faite ou que vous n’avez pas faite ? Cette déclaration concerne l’interview accordée à L’Équipe, dans laquelle vous aviez déclaré : « mon innocence a été prouvée ». Avez‐vous été mal cité ?
ALEXANDER ZVEREV : Je pense que je suis innocent. J’en ai suffisamment parlé. Pour être honnête, j’en ai vraiment fini avec ce sujet parce que je pense que, oui, ça fait, quoi, cinq ans, six ans, donc… J’en ai suffisamment parlé.
A noter également qu’une autre ex‐petite‐amie du joueur de 29 ans, Olga Sharypova, avait également livré un récit terrifiant sur les prétendus agissements du joueur lors du Masters 1000 de Shanghaï en 2019. Elle n’avait toutefois jamais déposé de plainte.
Publié le mercredi 25 novembre 2026 à 16:12