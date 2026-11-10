Après avoir fait part d’un certain agace­ment au sujet des justi­fi­ca­tions qu’il doit apporter concer­nant sa place de numéro 1 mondial suite aux bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Alexander Zverev, qui a égale­ment évoqué le retour de l’Italien lors d’une inter­view accordée au Corriere della Sera, s’est expliqué sur l’ab­sence constante de sa mère au sein de sa box.

Et comme c’est le cas pour de nombreux parents, Irina Zvereva semble beau­coup trop nerveuse.

« C’est tout à fait vrai qu’elle ne peux pas regarder les matchs, encore aujourd’hui. Premier, deuxième, troi­sième tour, finales… pour elle, ça n’a aucune impor­tance. Elle n’y arrive pas. Ça aurait été sympa de l’avoir dans les tribunes à Paris ou à New York, mais je ne peux pas la forcer : elle ne veut pas ! Elle dit qu’elle est trop nerveuse et que les chiens ont besoin de faire leurs besoins… Alors elle sort. Je ne suis même pas sûr qu’elle regarde les matchs enregistrés. »