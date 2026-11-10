Après avoir fait part d’un certain agacement au sujet des justifications qu’il doit apporter concernant sa place de numéro 1 mondial suite aux blessures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Alexander Zverev, qui a également évoqué le retour de l’Italien lors d’une interview accordée au Corriere della Sera, s’est expliqué sur l’absence constante de sa mère au sein de sa box.
Et comme c’est le cas pour de nombreux parents, Irina Zvereva semble beaucoup trop nerveuse.
« C’est tout à fait vrai qu’elle ne peux pas regarder les matchs, encore aujourd’hui. Premier, deuxième, troisième tour, finales… pour elle, ça n’a aucune importance. Elle n’y arrive pas. Ça aurait été sympa de l’avoir dans les tribunes à Paris ou à New York, mais je ne peux pas la forcer : elle ne veut pas ! Elle dit qu’elle est trop nerveuse et que les chiens ont besoin de faire leurs besoins… Alors elle sort. Je ne suis même pas sûr qu’elle regarde les matchs enregistrés. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 19:09