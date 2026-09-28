Deux semaines après son sacre à l’US Open, Alexander Zverev a remporté la Laver Cup ce dimanche au sein de la Team Europe.

De passage en confé­rence de presse après la remise des prix, l’Allemand a fait part de son soula­ge­ment, notam­ment suite à sa défaite contra­riante en simple contre Alex De Minaur, sa huitième en dix matchs face à un membre du Top 10 mondial en 2026. Son équipe était alors menée 5 points à 3.

« Toute l’équipe a fourni un effort incroyable. D’autant plus que j’étais au fond gouffre après ma défaite d’hier (samedi) contre Alex De Minaur, et je pense que l’équipe m’a vrai­ment aidé à me relever et à aller de l’avant, notam­ment en double, où je pense que nous avons disputé un match très impor­tant (victoire avec Casper Ruud). Je pense que Carlos Alcaraz nous a donné l’élan néces­saire grâce à une victoire très impor­tante contre Taylor Fritz. Cela a sans aucun doute été un énorme effort d’équipe. Les jeunes qui sont ici sont tous incroya­ble­ment talen­tueux. Ils ont un brillant avenir devant eux. J’ai pris beau­coup de plaisir à passer cette semaine avec eux. »