Lors de son inter­view accordée à Tennis Magazin, dans laquelle il a tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Alexander Zverev s’est exprimé sur sa rela­tion avec l’Espagnol, qu’il a battu six fois en onze confron­ta­tions (6−5).

« Carlos est vrai­ment quel­qu’un avec qui je m’en­tends bien. Nous avons déjà vécu des moments parti­cu­liers ensemble, nous avons joué les plus grands matches l’un contre l’autre sur le terrain et nous avons passé un peu plus de temps ensemble en dehors du terrain. Cela a déjà créé quelque chose. Chaque fois que nous jouons, et chaque fois que nous avons joué cette année, c’était d’un très haut niveau, avec beau­coup de diver­tis­se­ment à regarder, et c’est juste amusant d’être sur le court avec lui ».