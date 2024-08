Maintenant que tous les joueurs sont arrivés à Flushing Meadows, Jannik Sinner a de quoi être de plus en plus rassuré. L’accueil du public était déjà un excellent signal, mais l’Italien béné­ficie en plus du soutien de ses collègues.

Beaucoup de joueurs sont inter­rogés sur l’af­faire concer­nant le numéro un mondial, et la plupart disent avoir confiance en lui, et notam­ment Zverev, qui a expliqué que sa rela­tion avec Sinner ne serait pas boule­versée à cause de ces révélations.

« Je n’ai décou­vert l’ac­tua­lité de Sinner que grâce à X et à Instagram. Habituellement, ils découvrent si vous êtes positif ou non et essaient ensuite de comprendre d’où tout cela vient. Dans le cas de Sinner, tout s’est révélé en une seule journée, ce qui est la seule chose qui était un peu étrange. De toute façon, je n’ai pas assez d’in­for­ma­tions et je ne peux pas me faire d’opi­nion là‐dessus. Jannik est un gars excep­tionnel que je connais même en dehors du terrain. J’ai toujours eu de bonnes rela­tions avec lui et cela ne chan­gera pas. »