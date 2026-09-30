Ce n’est un secret pour personne, Alexander Zverev et Flavio Cobolli, les finalistes de la dernière édition de Roland‐Garros, s’apprécient beaucoup.
Alors qu’ils étaient réunis le week‐end dernier à Londres pour la Laver Cup, qu’ils ont remporté avec la Team Europe, l’Allemand et l’Italien étaient très proches lors du défilé des joueurs sur le tapis rouge de l’O2 Arena, dans la capitale anglaise.
Interrogé par un journaliste sur le style de son ami Flavio, Sascha a encensé le physique et l’aura de ce dernier.
September 29, 2026
« Il n’y a pas que la tenue, c’est son visage. Regardez‐le, c’est un gars tellement attirant. C’est vraiment un beau garçon, je suis tellement jaloux. Le visage, le sourire, les yeux, la personnalité, tout est parfait chez lui. Si j’étais une femme, je serais amoureuse de Flavio. »
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 14:44