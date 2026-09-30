Ce n’est un secret pour personne, Alexander Zverev et Flavio Cobolli, les fina­listes de la dernière édition de Roland‐Garros, s’ap­pré­cient beaucoup.

Alors qu’ils étaient réunis le week‐end dernier à Londres pour la Laver Cup, qu’ils ont remporté avec la Team Europe, l’Allemand et l’Italien étaient très proches lors du défilé des joueurs sur le tapis rouge de l’O2 Arena, dans la capi­tale anglaise.

Interrogé par un jour­na­liste sur le style de son ami Flavio, Sascha a encensé le physique et l’aura de ce dernier.

« Il n’y a pas que la tenue, c’est son visage. Regardez‐le, c’est un gars telle­ment atti­rant. C’est vrai­ment un beau garçon, je suis telle­ment jaloux. Le visage, le sourire, les yeux, la person­na­lité, tout est parfait chez lui. Si j’étais une femme, je serais amou­reuse de Flavio. »