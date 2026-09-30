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Alexander Zverev, sur un joueur bien connu du circuit : « Si j’étais une femme, je serais amou­reuse de lui »

Par
Thomas S
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Ce n’est un secret pour personne, Alexander Zverev et Flavio Cobolli, les fina­listes de la dernière édition de Roland‐Garros, s’ap­pré­cient beaucoup. 

Alors qu’ils étaient réunis le week‐end dernier à Londres pour la Laver Cup, qu’ils ont remporté avec la Team Europe, l’Allemand et l’Italien étaient très proches lors du défilé des joueurs sur le tapis rouge de l’O2 Arena, dans la capi­tale anglaise. 

Interrogé par un jour­na­liste sur le style de son ami Flavio, Sascha a encensé le physique et l’aura de ce dernier. 

« Il n’y a pas que la tenue, c’est son visage. Regardez‐le, c’est un gars telle­ment atti­rant. C’est vrai­ment un beau garçon, je suis telle­ment jaloux. Le visage, le sourire, les yeux, la person­na­lité, tout est parfait chez lui. Si j’étais une femme, je serais amou­reuse de Flavio. »

Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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