Sèchement battu par Alex De Minaur (6−1, 6–4) lors de la première rencontre de la deuxième journée de la Laver Cup, Alexander Zverev ne s’est pas caché lors de la conférence de presse d’après match en admettant qu’il n’avait tout simplement pas été au niveau.
« Je pense que je n’étais tout simplement pas assez bon aujourd’hui. Pour être très honnête, je pense que c’était surtout moi aujourd’hui. J’ai très mal commencé et je me suis retrouvé mené 4–0 en quelques minutes. Le premier set s’est terminé très, très rapidement, et dans le deuxième set, je me suis battu, mais je ne jouais tout simplement pas bien, je ne jouais pas assez bien, je n’en faisais pas assez pour gagner ce match. Je pense qu’il a très bien joué. Je pense qu’il a bien retourné. Je n’ai pas fait beaucoup d’aces, mais j’ai quand même eu un très bon pourcentage de premiers services. Je pense simplement que je n’ai pas assez bien joué depuis la ligne de fond. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 13:50