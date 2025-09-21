AccueilATPAlexander Zverev, surclassé par Alex De Minaur : "Je pense que je...
ATPLaver Cup

Alexander Zverev, surclassé par Alex De Minaur : « Je pense que je n’étais tout simple­ment pas assez bon »

Thomas S
Par Thomas S

-

1148
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Alexander Zverev of Team Europe returns a shot against Alex De Minaur of Team World during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images for Laver Cup)

Sèchement battu par Alex De Minaur (6−1, 6–4) lors de la première rencontre de la deuxième journée de la Laver Cup, Alexander Zverev ne s’est pas caché lors de la confé­rence de presse d’après match en admet­tant qu’il n’avait tout simple­ment pas été au niveau.

« Je pense que je n’étais tout simple­ment pas assez bon aujourd’hui. Pour être très honnête, je pense que c’était surtout moi aujourd’hui. J’ai très mal commencé et je me suis retrouvé mené 4–0 en quelques minutes. Le premier set s’est terminé très, très rapi­de­ment, et dans le deuxième set, je me suis battu, mais je ne jouais tout simple­ment pas bien, je ne jouais pas assez bien, je n’en faisais pas assez pour gagner ce match. Je pense qu’il a très bien joué. Je pense qu’il a bien retourné. Je n’ai pas fait beau­coup d’aces, mais j’ai quand même eu un très bon pour­cen­tage de premiers services. Je pense simple­ment que je n’ai pas assez bien joué depuis la ligne de fond. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 13:50

Article précédent
Corentin Moutet ou Valentin Royer, un Français en finale !
Article suivant
Andy Murray : « Le tennis de Carlos Alcaraz me rappelle le foot­ball de mon joueur préféré quand j’étais enfant, que j’ai pu voir jouer plusieurs fois en direct : Ronaldinho »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.