Sèchement battu par Alex De Minaur (6−1, 6–4) lors de la première rencontre de la deuxième journée de la Laver Cup, Alexander Zverev ne s’est pas caché lors de la confé­rence de presse d’après match en admet­tant qu’il n’avait tout simple­ment pas été au niveau.

« Je pense que je n’étais tout simple­ment pas assez bon aujourd’hui. Pour être très honnête, je pense que c’était surtout moi aujourd’hui. J’ai très mal commencé et je me suis retrouvé mené 4–0 en quelques minutes. Le premier set s’est terminé très, très rapi­de­ment, et dans le deuxième set, je me suis battu, mais je ne jouais tout simple­ment pas bien, je ne jouais pas assez bien, je n’en faisais pas assez pour gagner ce match. Je pense qu’il a très bien joué. Je pense qu’il a bien retourné. Je n’ai pas fait beau­coup d’aces, mais j’ai quand même eu un très bon pour­cen­tage de premiers services. Je pense simple­ment que je n’ai pas assez bien joué depuis la ligne de fond. »