Quelques jours après avoir mis les choses au clair concer­nant certains propos acerbes sur son ancien coach, Ivan Lendl, relayés par Tennis Magazine en Allemagne, Alexander Zverev a cette fois bel et bien donné une inter­view à nos confrères allemands.

Et s’il a eu des mots très sympas pour Carlos Alcaraz au cours de cette inter­view, l’ac­tuel 2e joueur mondial a malgré tout reconnu que Jannik Sinner était bel et bien le meilleur joueur du monde. Ce qui n’est pas aussi évident chez certains observateurs.

« Je connais Jannik Sinner depuis qu’il a 16 ou 17 ans. A l’époque, il s’en­traî­nait chez Riccardo Piatti, près de Monte‐Carlo. Chaque fois qu’il pleu­vait, on y allait parce qu’il y avait une salle. C’est pour­quoi je le connais depuis qu’il était jeune à l’aca­démie, et il mérite abso­lu­ment d’être le numéro un mondial. Il a remporté deux titres du Grand Chelem, trois titres du Masters et les finales de l’ATP. Il est le meilleur joueur du monde, il a gagné le plus de titres. »