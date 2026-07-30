Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros cette année et fina­liste du dernier Wimbledon, est l’un des hommes forts de cette saison 2026.

En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, l’Allemand a saisi sa chance et a dépassé l’Espagnol au clas­se­ment mondial afin de s’emparer de la 2e place à l’ATP.

Dans une inter­view accordée au célèbre anima­teur alle­mand Jens « Knossi » Knossalla, Zverev est revenu sur diffé­rents sujets, notam­ment le Big 3 d’hier ainsi que sur Jannik Sinner et Carlos Alcaraz aujourd’hui.

Alexander semble d’ailleurs avoir fait son choix quant au joueur qu’il préfère affronter entre l’Italien et le natif de Murcie.

« Au début de ma carrière, j’ado­rais jouer contre Sinner, mais main­te­nant, j’ai perdu mes sept ou huit derniers matchs (10 en réalité). Il a beau­coup progressé, il est très régu­lier et il ne fait aucun cadeau. On a l’im­pres­sion de courir après le score en perma­nence. J’adore jouer contre Alcaraz. Parfois je perds, parfois je gagne, mais nos matchs sont toujours incroyables. On a toujours des rencontres excep­tion­nelles, des batailles achar­nées, comme cette année en Australie, où on a joué pendant 5 heures et 30 minutes. J’ai fini par perdre, mais c’est vrai­ment génial de jouer contre lui. »

Un choix qui semble fina­le­ment moins surpre­nant qu’il n’y paraît.

Lorsque l’on regarde les résul­tats de ses derniers affron­te­ments contre Carlitos et Jannik, la dernière victoire de Sascha Zverev face au Transalpin remonte à l’US Open 2023.

Depuis, il a enchaîné dix défaites consé­cu­tives, avec seule­ment trois sets remportés.

La dyna­mique contre Carlos Alcaraz est meilleure pour l’Allemand, qui parvient plus souvent à l’ac­cro­cher, comme en témoigne leur dernier face‐à‐face en début d’année à Melbourne, où Zverev s’était incliné en cinq manches.

Au niveau des confron­ta­tions directes, Zverev est mené par Sinner 11 victoires à 4. Face à Alcaraz, l’Espagnol mène en revanche 7 victoires à 6.

On comprend désor­mais mieux le choix de Zverev, que l’on retrou­vera au Masters 1000 de Montréal, du 2 au 13 août prochain.