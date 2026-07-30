Alexander Zverev, titré à Roland‐Garros cette année et finaliste du dernier Wimbledon, est l’un des hommes forts de cette saison 2026.
En l’absence de Carlos Alcaraz, l’Allemand a saisi sa chance et a dépassé l’Espagnol au classement mondial afin de s’emparer de la 2e place à l’ATP.
Dans une interview accordée au célèbre animateur allemand Jens « Knossi » Knossalla, Zverev est revenu sur différents sujets, notamment le Big 3 d’hier ainsi que sur Jannik Sinner et Carlos Alcaraz aujourd’hui.
Alexander semble d’ailleurs avoir fait son choix quant au joueur qu’il préfère affronter entre l’Italien et le natif de Murcie.
« Au début de ma carrière, j’adorais jouer contre Sinner, mais maintenant, j’ai perdu mes sept ou huit derniers matchs (10 en réalité). Il a beaucoup progressé, il est très régulier et il ne fait aucun cadeau. On a l’impression de courir après le score en permanence. J’adore jouer contre Alcaraz. Parfois je perds, parfois je gagne, mais nos matchs sont toujours incroyables. On a toujours des rencontres exceptionnelles, des batailles acharnées, comme cette année en Australie, où on a joué pendant 5 heures et 30 minutes. J’ai fini par perdre, mais c’est vraiment génial de jouer contre lui. »
Un choix qui semble finalement moins surprenant qu’il n’y paraît.
Lorsque l’on regarde les résultats de ses derniers affrontements contre Carlitos et Jannik, la dernière victoire de Sascha Zverev face au Transalpin remonte à l’US Open 2023.
Depuis, il a enchaîné dix défaites consécutives, avec seulement trois sets remportés.
La dynamique contre Carlos Alcaraz est meilleure pour l’Allemand, qui parvient plus souvent à l’accrocher, comme en témoigne leur dernier face‐à‐face en début d’année à Melbourne, où Zverev s’était incliné en cinq manches.
Au niveau des confrontations directes, Zverev est mené par Sinner 11 victoires à 4. Face à Alcaraz, l’Espagnol mène en revanche 7 victoires à 6.
On comprend désormais mieux le choix de Zverev, que l’on retrouvera au Masters 1000 de Montréal, du 2 au 13 août prochain.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 08:20