Alexander Zverev a passé un lundi riche en émotions après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.

L’occasion pour l’Allemand de rendre hommage à sa maman, Irina Zvereva, qui a toujours été là pour lui, surtout dans les moments les plus difficiles.

« La personne la plus impor­tante de ma vie et de ma carrière a toujours été ma mère, Irina. C’est elle qui m’a appris à jouer, elle a été ma première entraî­neuse, et c’est elle qui m’a toujours encou­ragée à ne jamais me laisser arrêter par aucun obstacle. À 4 ans, on m’a diag­nos­tiqué un diabète de type 1. J’ai dû mûrir plus vite et assumer la respon­sa­bi­lité de ma santé dès mon plus jeune âge. Au début, j’es­sayais de le cacher par insé­cu­rité, mais tout a changé après ma bles­sure en 2022. Que je sois N°1 est extrê­me­ment impor­tant pour tous ceux qui vivent avec le diabète. Cela ne concerne pas seule­ment moi. Il s’agit de montrer au monde que, même avec cette condi­tion, tout est possible et que l’on peut réaliser ses rêves. »