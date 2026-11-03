Alexander Zverev a passé un lundi riche en émotions après être devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière.
L’occasion pour l’Allemand de rendre hommage à sa maman, Irina Zvereva, qui a toujours été là pour lui, surtout dans les moments les plus difficiles.
« La personne la plus importante de ma vie et de ma carrière a toujours été ma mère, Irina. C’est elle qui m’a appris à jouer, elle a été ma première entraîneuse, et c’est elle qui m’a toujours encouragée à ne jamais me laisser arrêter par aucun obstacle. À 4 ans, on m’a diagnostiqué un diabète de type 1. J’ai dû mûrir plus vite et assumer la responsabilité de ma santé dès mon plus jeune âge. Au début, j’essayais de le cacher par insécurité, mais tout a changé après ma blessure en 2022. Que je sois N°1 est extrêmement important pour tous ceux qui vivent avec le diabète. Cela ne concerne pas seulement moi. Il s’agit de montrer au monde que, même avec cette condition, tout est possible et que l’on peut réaliser ses rêves. »
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 13:33