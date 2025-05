Battu ce mardi par Jack Draper en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, deux jours après sa très belle victoire contre Holger Rune, Corentin Moutet est sans doute l’un des joueurs les plus clivants du circuit. Génial pour certains, insup­por­table pour d’autres, le Parisien ne laisse en tout cas pas indifférent.

Afin de mieux comprendre ce joueur à part, nos confrères de L’Équipe ont décidé d’in­ter­roger sa maman, Alexandra, dont le témoi­gnage est assez émouvant.

« Il produit telle­ment de belles choses tennis­ti­que­ment qui sont tota­le­ment anni­hi­lées quand il sort complè­te­ment de son match. Il peut passer à côté d’un match et il peut même passer à côté de lui. Il se fait mal tout seul. Il va trouver une injus­tice, un truc. Il est son pire ennemi. Il le sait, on lui dit. Son cerveau l’en­tend, mais son ventre ne le contrôle pas. C’est plus fort que lui. Son problème d’hy­per­sen­si­bi­lité provoque chez lui ce senti­ment d’in­jus­tice vis‐à‐vis du public, des arbitres ou des jour­na­listes. Cette sensa­tion d’être victime de quelque chose, qu’on lui veut du mal. C’était quand même un des rares Français à réussir à se mettre un public fran­çais à dos… Parfois, il se nourrit trop des mauvaises émotions. »