Dans une longue chro­nique chez nos confères de Tennis Magazine en Allemagne, Alexandre Waske s’in­quiète au sujet de la retraite d’un certain Rafael Nadal. Pour lui, comme pour Boris Becker, il y aura forcé­ment des séquelles.

« Mes jeunes joueurs à l’aca­démie ont des doutes quant à savoir si c’est toujours une bonne chose. Pour lui, pour le circuit, pour les fans. Ils trouvent ça bizarre quand il a le pied engourdi à Roland‐Garros, qu’il laisse entendre en confé­rence de presse qu’il met un terme à sa carrière et qu’il se prépare dix jours plus tard sur gazon pour Wimbledon. Mais Rafa ne se laisse pas dicter quand il faut s’ar­rêter. En ce qui concerne son enga­ge­ment sur le court, je pense souvent à Boris (Becker ; ndlr) et aux séquelles perma­nentes. Dans quelques années, Nadal sera‐t‐il lui aussi inva­lide avec une capa­cité de mouve­ment limitée comme c’est le cas pour Becker ? Tout porte à le croire, car l’ad­dic­tion aux records est plus forte que la raison »