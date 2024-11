La déci­sion du capi­taine espa­gnole, David Ferrer, d’ali­gner Rafael Nadal pour le premier match de la rencontre de Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays‐Bas continue de faire couler beau­coup d’encre.

Si Ferrer a voulu bien faire en donnant la main à Rafa pour sa dernière appa­ri­tion en compé­ti­tion offi­cielle, force est de constater que l’af­faire a tourné à la débâcle avec un Nadal dépassé sur le court et une Espagne éliminée dès les quarts de finale.

Régissant à ce propos dans l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV, notre confrère Benoît Maylin n’a pas épargné les décisionnaires.

😡 « Aligner Nadal en simple, c’est une erreur ! Le but du jeu, c’était de se retrouver en demi‐finale, pas de faire des adieux. Ils auraient dû jouer norma­le­ment le coup et le mettre en double. »



« Rafa l’a répété sans arrêt : ‘Je ne suis pas là pour faire mes adieux mais pour aider l’Espagne à gagner cette Coupe Davis’. C’est une erreur totale qu’ils ont fait, que ce soit David Ferrer, les instances, la fédé­ra­tion espa­gnole ou les prési­dents de la région de Malaga, tu n’a pas besoin de faire ça. Le but du jeu, c’est de se retrouver en demi‐finales avec Bautista et Alcaraz qui vont réussir à battre la Hollande parce qu’il fallait éviter le double. Mais tu ne mets pas Nadal, jamais tu mets Nadal, tu sais bien que le mec n’est pas au niveau. S’ils avaient joué norma­le­ment le coup, on se retrou­vait le samedi en demi‐finales, peut‐être que Rafa aurait eu le temps de se mettre dans la compé­ti­tion et ensuite le faire jouer en double. On voit bien qu’il n’est pas au niveau en simple. Je ne crois pas une seule seconde qu’il battait Bautista Agut lors des sets d’entraînement. »