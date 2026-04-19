Récemment invitée de l’émission, le « Super Moscato Show » sur RMC Sport, Alizé Cornet a été cuisinée, comme l’on dit, par les chroniqueurs présents sur le plateau sur la fameuse comparaison entre l’ère du Big 3, incarnée par Federer, Nadal et Djokovic, et celle actuelle avec Alcaraz et Sinner.
Et l’actuelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean Cup a fait preuve de mesure.
🎾 Est‐ce que les niveaux actuels de Sinner et Alcaraz sont au‐dessus du prime de Djoko, Nadal et Federer ?@alizecornet : « C’est très compliqué à dire… Mais il ne faut pas oublier les batailles d’anthologie entre Roger, Rafa et Djoko. On a tendance à avoir la mémoire courte. » pic.twitter.com/aILGQgRoMH— Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 17, 2026
« Est‐ce que les niveaux actuels de Sinner et Alcaraz sont au‐dessus de Djoko, Nadal et Federer ? C’est très compliqué à dire. J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, et je pense qu’ils ne se marreraient pas. De là à dire qui joue le mieux au tennis, il ne faut pas oublier les batailles que nous ont proposées Rafa, Roger, Djoko, des moments d’anthologie, on a tendance à avoir la mémoire un peu courte dans le sport. »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:22