Récemment invitée de l’émis­sion, le « Super Moscato Show » sur RMC Sport, Alizé Cornet a été cuisinée, comme l’on dit, par les chro­ni­queurs présents sur le plateau sur la fameuse compa­raison entre l’ère du Big 3, incarnée par Federer, Nadal et Djokovic, et celle actuelle avec Alcaraz et Sinner.

Et l’ac­tuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean Cup a fait preuve de mesure.

🎾 Est‐ce que les niveaux actuels de Sinner et Alcaraz sont au‐dessus du prime de Djoko, Nadal et Federer ?@alizecornet : « C’est très compliqué à dire… Mais il ne faut pas oublier les batailles d’an­tho­logie entre Roger, Rafa et Djoko. On a tendance à avoir la mémoire courte. » pic.twitter.com/aILGQgRoMH — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 17, 2026

« Est‐ce que les niveaux actuels de Sinner et Alcaraz sont au‐dessus de Djoko, Nadal et Federer ? C’est très compliqué à dire. J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, et je pense qu’ils ne se marre­raient pas. De là à dire qui joue le mieux au tennis, il ne faut pas oublier les batailles que nous ont propo­sées Rafa, Roger, Djoko, des moments d’an­tho­logie, on a tendance à avoir la mémoire un peu courte dans le sport. »