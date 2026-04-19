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Alizé Cornet : « J’aimerais voir Federer et Nadal à leur meilleur niveau face à Sinner et Alcaraz, et je pense qu’ils ne se marre­raient pas »

Par
Laurent Trupiano
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Roger Federer - Victory

Récemment invitée de l’émis­sion, le « Super Moscato Show » sur RMC Sport, Alizé Cornet a été cuisinée, comme l’on dit, par les chro­ni­queurs présents sur le plateau sur la fameuse compa­raison entre l’ère du Big 3, incarnée par Federer, Nadal et Djokovic, et celle actuelle avec Alcaraz et Sinner.

Et l’ac­tuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean Cup a fait preuve de mesure. 

« Est‐ce que les niveaux actuels de Sinner et Alcaraz sont au‐dessus de Djoko, Nadal et Federer ? C’est très compliqué à dire. J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, et je pense qu’ils ne se marre­raient pas. De là à dire qui joue le mieux au tennis, il ne faut pas oublier les batailles que nous ont propo­sées Rafa, Roger, Djoko, des moments d’an­tho­logie, on a tendance à avoir la mémoire un peu courte dans le sport. »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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