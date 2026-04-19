Invitée dans le Moscato Show sur RMC, Alizé a été « cuisiné » par les spécia­listes présents sur le plateau pour évoquer la période actuelle et notam­ment la domi­na­tion un peu outran­cière actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, ils ne s’amu­se­raient pas. De là dire qui joue le mieux au tennis, il ne faut pas oublier les batailles que nous ont propo­sées Rafa, Roger, Djoko, des moments d’an­tho­logie, on a tendance à avoir la mémoire un peu courte dans le sport »