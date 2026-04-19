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Alizé Cornet : « J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, ils ne s’amu­se­raient pas »

Par
Laurent Trupiano
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Invitée dans le Moscato Show sur RMC, Alizé a été « cuisiné » par les spécia­listes présents sur le plateau pour évoquer la période actuelle et notam­ment la domi­na­tion un peu outran­cière actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

« J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, ils ne s’amu­se­raient pas. De là dire qui joue le mieux au tennis, il ne faut pas oublier les batailles que nous ont propo­sées Rafa, Roger, Djoko, des moments d’an­tho­logie, on a tendance à avoir la mémoire un peu courte dans le sport »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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