Invitée dans le Moscato Show sur RMC, Alizé a été « cuisiné » par les spécialistes présents sur le plateau pour évoquer la période actuelle et notamment la domination un peu outrancière actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
« J’aimerais voir un Federer à son prime à Wimbledon, un Rafa à son prime à Roland‐Garros face à Sinner et Alcaraz, ils ne s’amuseraient pas. De là dire qui joue le mieux au tennis, il ne faut pas oublier les batailles que nous ont proposées Rafa, Roger, Djoko, des moments d’anthologie, on a tendance à avoir la mémoire un peu courte dans le sport »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 09:22