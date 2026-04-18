Invité de l’émis­sion, le « Super Moscato Show », sur RMC Sport, Alizé Cornet a parti­cipé à un débat sur l’idée de comparer la géné­ra­tion de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et l’ex‐joueuse fran­çaise et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup a insisté sur la carrière de l’Espagnol, un poil plus perfor­mante que celle de son homo­logue italien.

🎾🗣 @alizecornet sur la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz : « S’ils conti­nuent sur cette lancée pendant encore 15 ans, les records de Djokovic ont du soucis à se faire… Ça leur ferait du bien qu’un 3ème mous­que­taire arrive pour les bous­culer et les chal­lenger. » pic.twitter.com/6U9bp7LVvH — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 17, 2026

« On est sur une géné­ra­tion qui, en termes de temps de passage, est extrê­me­ment précoce, surtout Carlos. Il a été le numéro 1 mondial le plus jeune de l’his­toire, il a été celui qui a gagné les quatre tour­nois du Grand Chelem le plus jeune de l’his­toire, il a battu tous les records à un âge sans précé­dent, donc forcé­ment Carlos est un phéno­mène. Jannik aussi, mais il a quand même deux ans de plus et où en sera Carlos dans deux ans ? Clairement, ce qui va faire la diffé­rence, c’est la longé­vité. S’il continue sur cette lancée pendant 15 ans, le record de Djokovic a du souci à se faire. Mais ce n’est pas donné à tout le monde de garder cette constance pendant aussi longtemps. »