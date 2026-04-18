Invité de l’émission, le « Super Moscato Show », sur RMC Sport, Alizé Cornet a participé à un débat sur l’idée de comparer la génération de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et l’ex‐joueuse française et actuelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup a insisté sur la carrière de l’Espagnol, un poil plus performante que celle de son homologue italien.
🎾🗣 @alizecornet sur la domination de Sinner et Alcaraz : « S’ils continuent sur cette lancée pendant encore 15 ans, les records de Djokovic ont du soucis à se faire… Ça leur ferait du bien qu’un 3ème mousquetaire arrive pour les bousculer et les challenger. » pic.twitter.com/6U9bp7LVvH— Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 17, 2026
« On est sur une génération qui, en termes de temps de passage, est extrêmement précoce, surtout Carlos. Il a été le numéro 1 mondial le plus jeune de l’histoire, il a été celui qui a gagné les quatre tournois du Grand Chelem le plus jeune de l’histoire, il a battu tous les records à un âge sans précédent, donc forcément Carlos est un phénomène. Jannik aussi, mais il a quand même deux ans de plus et où en sera Carlos dans deux ans ? Clairement, ce qui va faire la différence, c’est la longévité. S’il continue sur cette lancée pendant 15 ans, le record de Djokovic a du souci à se faire. Mais ce n’est pas donné à tout le monde de garder cette constance pendant aussi longtemps. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 10:45