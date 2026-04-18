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Alizé Cornet : « Sinner a quand même deux ans de plus qu’Alcaraz. Donc la vraie ques­tion est de savoir où en sera Carlos dans deux ans ? »

Par
Laurent Trupiano
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Invité de l’émis­sion, le « Super Moscato Show », sur RMC Sport, Alizé Cornet a parti­cipé à un débat sur l’idée de comparer la géné­ra­tion de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Et l’ex‐joueuse fran­çaise et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup a insisté sur la carrière de l’Espagnol, un poil plus perfor­mante que celle de son homo­logue italien. 

« On est sur une géné­ra­tion qui, en termes de temps de passage, est extrê­me­ment précoce, surtout Carlos. Il a été le numéro 1 mondial le plus jeune de l’his­toire, il a été celui qui a gagné les quatre tour­nois du Grand Chelem le plus jeune de l’his­toire, il a battu tous les records à un âge sans précé­dent, donc forcé­ment Carlos est un phéno­mène. Jannik aussi, mais il a quand même deux ans de plus et où en sera Carlos dans deux ans ? Clairement, ce qui va faire la diffé­rence, c’est la longé­vité. S’il continue sur cette lancée pendant 15 ans, le record de Djokovic a du souci à se faire. Mais ce n’est pas donné à tout le monde de garder cette constance pendant aussi longtemps. »

Publié le samedi 18 avril 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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