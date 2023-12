Passé par Vienne avant de filer au Koweït où il a passé une semaine d’entraînement au sein de son Académie avec Arthur Fils, Rafael Nadal a assisté à un événe­ment orga­nisé par Infosys, dont il est ambas­sa­deur depuis août dernier. A cette occa­sion, il a discuté avec l’an­cienne joueuse fran­çais Alizé Lim, consul­tante pour Eurosport, qui donne quelques indi­ca­tions sur l’état d’es­prit de l’Espagnol.

« Je l’ai trouvé extrê­me­ment détendu, dans un bon état d’es­prit et très souriant. Même s’il m’a aussi donné l’im­pres­sion qu’il ne savait pas vrai­ment où il allait, mais qu’il se lais­sait porter par ce qui allait se passer, en se concen­trant unique­ment sur ce qu’il pouvait contrôler. Il y a un vrai para­doxe pour lui. Il est un énorme cham­pion, sa vie a forcé­ment été extrê­me­ment réglée et là, il est dans le flou total. Pourtant, on a l’im­pres­sion que ça ne l’af­fecte pas. Peut‐être est‐ce parce qu’il vient de passer un an avec sa famille. Il est extrê­me­ment détendu. »