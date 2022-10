Le quart de finale de l’US Open 2022 entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, conclu par une victoire en cinq sets après plus de cinq heures de jeu (6−3, 6–7 [7], 6–7 [0], 7–5, 6–3), restera dans les annales. Déjà consi­déré comme le match de l’année, ce choc a ravi Stacey Allaster, la direc­trice de l’US Open, abso­lu­ment dithy­ram­bique envers les deux phéno­mènes du tennis mondial lors d’un récent podcast « Court Side ».

« Ce match Sinner‐Alcaraz était le meilleur match que j’ai jamais vu de ma vie. Nous avons regardé McEnroe et Borg, puis Sampras et Agassi, en voyant à quel point ils étaient grands. Là, c’était d’un tout autre niveau. Je pense vrai­ment que ce match est le début d’une nouvelle riva­lité… La prochaine géné­ra­tion repose sur les épaules de la géné­ra­tion précé­dente et ils portent le sport à un niveau supé­rieur. Ces gars ont prouvé au monde qu’ils ne sont pas seule­ment prêts, ils l’ont porté au niveau suivant. C’est toujours incroyable, n’est-ce pas ? »