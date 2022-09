Yves Allegro, vieil ami, ancien colo­ca­taire et parte­naire de double de Roger Federer, a beau­coup de choses à dire sur l’homme aux 20 titres du Grand Chelem. Après avoir raconté une anec­dote remon­tant à la nais­sance des jumelles du couple Federer, l’an­cien 32e mondial en double a parlé de l’hé­ri­tage du « maestro » au matin.ch.

« J’ai eu la chance de vivre tout ça à côté de lui. Moi, Marco Chiudinelli, Michael Lammer : on peut juste lui dire merci parce que grâce à lui, nous avons vécu une époque incroyable. Pour moi, il est le plus grand joueur de tous les temps parce qu’il a changé le tennis et l’a mis une autre planète, comme Tiger Woods l’a fait au golf. L’intégration des médias, c’est lui, l’augmentation du prize money aussi. Il a rendu le tennis inter­na­tional et changé la vie de beau­coup de gens en Suisse et à travers le monde. Personne d’autre n’a fait ça dans le sport. »