Affronter Rafael Nadal sur le court Philippe‐Chatrier était un défi quasi­ment unique dans le monde du sport. Une montagne que Nicolas Almagro a essayé de gravir quatre fois, dont trois fois en quarts de finale, sans jamais y parvenir ni remporter le moindre set.

« C’était comme aller à l’abat­toir ou rentrer dans son jardin avec la volonté de lui voler ses fruits. Ce n’était pas un senti­ment désa­gréable, parce que vous êtes dans le plus grand tournoi qu’un athlète qui aime la terre battue puisse jouer, mais si vous entrez avec peu d’op­tions au début du match, vous vous rendez compte que vous n’en avez aucune. C’est quelque chose que ceux d’entre nous qui ont joué contre lui garde­ront en mémoire, nous nous en souvien­drons et nous en parle­rons à nos enfants et petits‐enfants. Il a forgé une légende à force de travail, de sacri­fices et de valeurs. C’est quelque chose qui devrait être enseigné dans les écoles. C’est pour cela qu’il était si diffi­cile de le battre quand on jouait contre lui », a raconté l’Espagnol à Marca.

A noter que l’ex‐9e joueur mondial a gagné un seul de ses seize duels face à son légen­daire compatriote.