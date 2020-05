Un jour, Nicolas Almagro avait plaisanté au sujet de Rafael Nadal lors d’un post sur Twitter devenu légendaire. Le joueur espagnol expliquait que son compatriote remporterait surement 40 Roland-Garros de suite et jouerait jusqu’à 65 ans.

Même si sa prédiction n’aura jamais lieu, Nicolas Almagro, malgré sa retraite, reste un observateur avisé du circuit. Il mise encore logiquement cette année sur son compatriote : « En fait, je maintiens ce que j’ai toujours dit au sujet de Rafael Nadal. Si le circuit reprend cette année, pour moi, il sera encore le favori, c’est évident. Il ne se lassera jamais de soulever des titres. De plus, avec tout ce qu’il s’est passé, et cette trêve forcée, je pense sincèrement qu’il aura encore plus « faim » que d’habitude. »

Beaucoup de personnes se prononcent sur le retour des champions lors d’une reprise, notamment pour essayer de savoir qui s’en sortira le mieux. On risque de le savoir très vite quand effectivement le circuit sera d’actualité.