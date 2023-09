Consultante pour ESPN et ancienne 18e joueuse mondiale, Alexandra Stevenson, après avoir déclaré que six joueurs étaient capable de remporter un Grand Chelem avec Novak Djokovic, s’est exprimé sur le cas Carlos Alcaraz. Selon l’Américaine, l’Espagnol a vrai­ment changé la donne sur le circuit masculin.

« Je pense que Wimbledon et l’US Open cette année ont montré qu’il y avait plus de joueurs à voir que Federer, Nadal ou Murray, je veux dire qu’Andy Murray joue toujours et il est toujours passion­nant à regarder – mais il y a plus à regarder dans le tennis masculin que ces trois‐là. J’ai donc l’im­pres­sion que cet US Open était impor­tant pour le monde du tennis de car il y a beau­coup de nouveaux joueurs et ils sont passion­nants à regarder. J’ai l’im­pres­sion que Alcaraz mène évidem­ment le peloton. il a vrai­ment revi­goré le tennis masculin alors que les fans étaient contra­riés par le fait que Roger Federer et Rafael Nadal ne jouent pas. »