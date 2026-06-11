Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, bien qu’il co‐déteigne le record absolu avec Margaret Court, Novak Djokovic n’a pas dit son dernier mot et continuer d’évoluer à un niveau de jeu très élevé lors des tournois majeurs.
Dans un post sur le réseau social X, où près de 100 000 fans de tennis le suivent, le journaliste José Moron a salué la longévité du Serbe en le comparant à ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.
Cuando veo por aquí estadísticas como :— José Morón (@jmgmoron) June 10, 2026
Nadal : 22 Slams de 68 participaciones
Djokovic : 24 Slams de 82 participaciones
Obvio, meritazo absoluto el de Rafa, pero se hace de menos lo que realmente hace grande a Djokovic : su longevidad.
Disputar 82 Slams es una BARBARIDAD. A Nadal… https://t.co/uMlvJzsO3B pic.twitter.com/iu4SP07r24
« Quand je vois ici des statistiques comme : Nadal : 22 titres du Grand Chelem en 68 participations, Djokovic : 24 titres du Grand Chelem en 82 participations. C’est évident, Rafa mérite pleinement ses titres, mais on oublie souvent ce qui fait vraiment la grandeur de Djokovic : sa longévité. Disputer 82 tournois du Grand Chelem, c’est une FOLIE. Nadal aurait adoré en disputer autant que Nole, car il aurait eu plus de chances d’en remporter davantage. La dernière finale de Grand Chelem de Nadal remonte à ses 36 ans. Celle de Federer, à 37 ans. Djokovic a atteint la finale en Australie à trois mois de ses 39 ans, en battant Sinner. L’une des grandes qualités de Djokovic est qu’il a su prendre soin de son corps au maximum. C’est là la clé de tout. Alors que beaucoup fonçaient tête baissée, traînant leurs blessures et les aggravant, lui choyait son corps, comprenant qu’il s’agit d’un marathon, pas d’un sprint. Lorsque le corps a cessé de répondre à Roger et à Rafa, leur tennis n’était plus le même. Djokovic a été compétitif à 18 ans, à 25 ans, à 31 ans et à 39 ans, en affrontant des joueurs de 15 à 17 ans plus jeunes que lui. Non seulement il a su s’adapter aux différentes époques dans lesquelles il a joué, mais il a compris que pour avoir plus de chances de remporter de grands titres, il devait prendre grand soin de son corps. On n’accorde pas assez de valeur à ce que fait Nole à son âge, et il restera l’un des favoris pour remporter chaque Grand Chelem auquel il participera, même s’il ne peut compter que sur une seule jambe. »
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 16:59