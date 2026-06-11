Toujours en quête d’un 25e titre du Grand Chelem, bien qu’il co‐déteigne le record absolu avec Margaret Court, Novak Djokovic n’a pas dit son dernier mot et conti­nuer d’évo­luer à un niveau de jeu très élevé lors des tour­nois majeurs.

Dans un post sur le réseau social X, où près de 100 000 fans de tennis le suivent, le jour­na­liste José Moron a salué la longé­vité du Serbe en le compa­rant à ses deux plus grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal.

Cuando veo por aquí estadís­ticas como :



Nadal : 22 Slams de 68 parti­ci­pa­ciones

Djokovic : 24 Slams de 82 parti­ci­pa­ciones



Obvio, meri­tazo abso­luto el de Rafa, pero se hace de menos lo que real­mente hace grande a Djokovic : su longe­vidad.



Disputar 82 Slams es una BARBARIDAD. A Nadal… https://t.co/uMlvJzsO3B pic.twitter.com/iu4SP07r24 — José Morón (@jmgmoron) June 10, 2026

« Quand je vois ici des statis­tiques comme : Nadal : 22 titres du Grand Chelem en 68 parti­ci­pa­tions, Djokovic : 24 titres du Grand Chelem en 82 parti­ci­pa­tions. C’est évident, Rafa mérite plei­ne­ment ses titres, mais on oublie souvent ce qui fait vrai­ment la gran­deur de Djokovic : sa longé­vité. Disputer 82 tour­nois du Grand Chelem, c’est une FOLIE. Nadal aurait adoré en disputer autant que Nole, car il aurait eu plus de chances d’en remporter davan­tage. La dernière finale de Grand Chelem de Nadal remonte à ses 36 ans. Celle de Federer, à 37 ans. Djokovic a atteint la finale en Australie à trois mois de ses 39 ans, en battant Sinner. L’une des grandes qualités de Djokovic est qu’il a su prendre soin de son corps au maximum. C’est là la clé de tout. Alors que beau­coup fonçaient tête baissée, traî­nant leurs bles­sures et les aggra­vant, lui choyait son corps, compre­nant qu’il s’agit d’un mara­thon, pas d’un sprint. Lorsque le corps a cessé de répondre à Roger et à Rafa, leur tennis n’était plus le même. Djokovic a été compé­titif à 18 ans, à 25 ans, à 31 ans et à 39 ans, en affron­tant des joueurs de 15 à 17 ans plus jeunes que lui. Non seule­ment il a su s’adapter aux diffé­rentes époques dans lesquelles il a joué, mais il a compris que pour avoir plus de chances de remporter de grands titres, il devait prendre grand soin de son corps. On n’ac­corde pas assez de valeur à ce que fait Nole à son âge, et il restera l’un des favoris pour remporter chaque Grand Chelem auquel il parti­ci­pera, même s’il ne peut compter que sur une seule jambe. »