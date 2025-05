Lors d’une inter­view accordée à Eurosport et TNT Sports, à une semaine du début de Roland‐Garros (25 mai au 8 juin), le direc­trice du Grand Chelem pari­sien, Amélie Mauresmo, a refusé de comparer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

« Un nouveau Rafa ? Je pense que personne ne sera un nouveau Rafa, un nouveau Roger ou un nouveau Novak. Je me détes­te­rais de dire ça. Alcaraz est l’un des jeunes qui fait preuve d’in­croyables talents sur le court, d’un esprit et d’une force mentale incroyables, en plus d’être très fort physi­que­ment. À son âge, il a déjà remporté plusieurs Grands Chelems. Après cette géné­ra­tion de trois grands noms, qui ont remporter 20 Grand Chelems ou plus, nous voulons tous voir si cette jeune géné­ra­tion, Carlos, Jannik, pourra suivre leurs traces, peut‐être ne pourront‐ils pas les suivre, car c’est extrê­me­ment dur. Mais montrer ce dont ils sont capables est quelque chose que nous voulons tous voir à l’avenir. Nous le voyons déjà, mais nous verrons où cela nous mènera. »

Pour rappel, Sinner et Alcaraz s’af­fron­te­ront ce dimanche à 17h en finale du Masters 1000 de Rome.