Novak Djokovic ayant décidé de jouer l’ATP 250 de Genève pour récu­pérer un peu de rythme avant Roland‐Garros, les obser­va­teurs auront les idées claires sur son état de forme. Pour le moment, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas remporté de matchs sur terre battue cette saison.

Interrogée par Eurosport sur la condi­tion actuelle du Serbe, Amélie Mauresmo estime que le Djoker sera bien un des favoris au Grand Chelem fran­ci­lien (25 mai au 8 juin).

« Il est à Genève pour essayer d’ob­tenir quelques matches, pour essayer de se sentir un peu plus confiant dans son jeu, menta­le­ment aussi. Il est donc très motivé à l’idée d’aller jouer à Genève et d’ar­river ici avec, espérons‐le pour lui, avec quelques matches à son actif. Peut‐être pas avec beau­coup d’at­tentes, mais on ne peut jamais l’ex­clure [de la liste des préten­dants], c’est sûr », a commenté l’an­cienne numéro un mondiale, dans propos rapportés par TNT Sports.