Andy Murray ayant confirmé que les Jeux Olympiques de Paris seraient le dernier tournoi de sa carrière, L’Equipe a inter­rogé Amélie Mauresmo, actuelle direc­trice de Roland‐Garros et coach du Britannique entre 2014 et 2016.

« Avec lui, j’ai trouvé très rapi­de­ment mes marques. C’était un peu plus compliqué avec son équipe au début, mais on a assaini les choses et c’est devenu fluide. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’Andy est très exigeant. Il demande 100 % de chacun, voire plus. Mais ça me paraît tout à fait normal », a raconté la Française.