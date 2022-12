L’ATP contre la LTA, acte II.

Six mois après avoir décidé d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes des tour­nois orga­nisés sur le sol britan­nique dont Wimbledon en réponse à la guerre déclarée par la Russie en Ukraine, la fédé­ra­tion britan­nique de tennis a reçu un sérieux aver­tis­se­ment de la part de l’ATP en vue de la saison prochaine en plus d’une grosse amende de près d’un million de dollars.

Alors que l’Association des joueurs de tennis profes­sion­nels avait à l’époque pris la diffi­cile déci­sion de n’ac­corder aucun point aux joueurs parti­ci­pants à Wimbledon en guise de réponse, ce qui a consi­dé­ra­ble­ment modifié et faussé le clas­se­ment mondial, elle a cette fois décidé de prendre les devants en mena­çant direc­te­ment d’ex­clure tous les tour­nois britan­niques du calen­drier si les sanc­tions à l’en­contre des joueurs russes et biélo­russes perduraient.

Dans le but certai­ne­ment d’éviter de prendre de nouvelles déci­sions impo­pu­laires comme le retrait de point, l’ATP a donc décidé d’at­ta­quer la première à l’aube d’une nouvelle saison où la poli­tique fera malheu­reu­se­ment plus que jamais partie du paysage tennistique.