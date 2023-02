Alors que le gouver­ne­ment améri­cain mettra fin aux restric­tions sani­taires le 11 mai prochain, permet­tant ainsi aux étran­gers non‐vaccinés d’en­trer à nouveau sur le terri­toire, Novak Djokovic et son équipe ont déposé un recours comme l’a confirmé le frère du numéro 1 mondial, Djordje, afin de tenter de revenir aux Etats‐Unis quelques semaines avant la date indi­quée.

L’objectif étant pour le Serbe de jouer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami en mars. Prakash Amritraj, ancien 154e mondial et désor­mais présen­ta­teur star de Tennis Channel, a donné son avis sur la situation.

« Vous savez, si vous excusez le grand joueur de tennis, puis les membres de la famille et ceux qui ont essayé d’entrer, cela devient une situa­tion déli­cate. Qui prend cette déci­sion ? Mais beau­coup d’autres pays ont assoupli ces restric­tions et il semble qu’elles seront levées en mai. Si vous regardez simple­ment du point de vue du tennis, il s’est en quelque sorte établi comme le meilleur joueur de tennis du monde. Donc, pour nous tous, c’est une énorme désillu­sion de ne pas l’avoir à deux des plus grands événements. »