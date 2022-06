Ancien 154e mondial en simple et person­nage bien connu du monde du tennis pour offi­cier régu­liè­re­ment sur Tennis Channel, Prakash Amritraj a fait part de toute son admi­ra­tion sur Rafael Nadal qui visera une 23e victoire en Grand Chelem dans une semaine à Wimbledon.

« Ces images de Rafa, c’est quelque chose qui met un sourire sur le visage de tout le monde. Ce type est une telle source d’ins­pi­ra­tion. Il joue encore un tennis incroyable, 14e Roland‐Garros, et se dire qu’il peut aller cher­cher un Grand Chelem calen­daire cette année à cet âge, c’est abso­lu­ment hallu­ci­nant. Nous ne savons pas combien d’oc­ca­sions nous aurons de le voir sur le court. Alors main­te­nant, je pense que chaque fois qu’il entre sur le court, c’est un véri­table événe­ment. C’est très spécial que nous puis­sions le voir à Wimbledon », a déclaré Amritraj avant de se projeter sur Wimbledon.

« J’espère que l’herbe sera un peu plus douce pour son pied avec des points qui sont un peu plus courts. Il est l’un des gars qui a une énorme quan­tité d’ex­pé­rience que peu de gens ont. C’est un volleyeur très sous‐estimé, il peut servir et volleyer assez bien, il utilise bien son revers slice. C’est donc peut‐être quel­qu’un que tout le monde ne consi­dère pas comme un favori pour Wimbledon, mais qui sait ? Il a gagné la chose deux fois. Pourquoi pas un troi­sième ? Il a fait tout ce qui est impos­sible dans ce sport. »