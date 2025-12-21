Nos confrères de Clay Tenis sont allés rencontrer une légende du tennis des années 80, le joueur indien Vijay Amritraj, professionnel de 1970 à 1990, 16e mondial en 1980 et vainqueur de 16 titres en simple.
S’exprimant sur plusieurs sujets, celui qui a joué dans un James Bond (Octopussy avec Roger More dans le rôle de 007) est resté un observateur attentif de l’actualité du circuit.
Lors de cet entretien, il a aussi insisté sur l’idée de rendre le titre de numéro 1 mondial à Guillermo Vilas. Une juste mission puisque l’Argentin avait été « volé » comme l’a formidablement démontré un documentaire consacré à cette affaire produit par Netflix.
« C’était un roc, un joueur d’une forme physique exceptionnelle… Vilas s’entraînait sept heures par jour ! Il a remporté 50 matchs sur terre battue d’affilée (note de l’éditeur : Vilas a enchaîné 53 victoires consécutives en 1977). Le « Taureau sauvage de la Pampa » – sans aucun doute, il mérite d’être reconnu comme numéro 1 mondial. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 11:11