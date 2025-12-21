Nos confrères de Clay Tenis sont allés rencon­trer une légende du tennis des années 80, le joueur indien Vijay Amritraj, profes­sionnel de 1970 à 1990, 16e mondial en 1980 et vain­queur de 16 titres en simple.

S’exprimant sur plusieurs sujets, celui qui a joué dans un James Bond (Octopussy avec Roger More dans le rôle de 007) est resté un obser­va­teur attentif de l’ac­tua­lité du circuit.

Lors de cet entre­tien, il a aussi insisté sur l’idée de rendre le titre de numéro 1 mondial à Guillermo Vilas. Une juste mission puisque l’Argentin avait été « volé » comme l’a formi­da­ble­ment démontré un docu­men­taire consacré à cette affaire produit par Netflix.

« C’était un roc, un joueur d’une forme physique excep­tion­nelle… Vilas s’en­traî­nait sept heures par jour ! Il a remporté 50 matchs sur terre battue d’af­filée (note de l’édi­teur : Vilas a enchaîné 53 victoires consé­cu­tives en 1977). Le « Taureau sauvage de la Pampa » – sans aucun doute, il mérite d’être reconnu comme numéro 1 mondial. »