Retraitée des courts depuis 2016, l’ancienne numéro 1 mondiale, Ana Ivanovic, s’est exprimée récemment dans un podcast à propos de Roger Federer et de Rafael Nadal. Selon elle, leur personnalité est au moins aussi importante que l’empreinte qu’ils vont laisser sur leur sport.

« Vos résultats sur le terrain sont essentiels, mais cela doit prendre fin à un moment donné ; c’est pourquoi il est crucial de rester la bonne personne. Federer et Nadal sont adorables, mais ils sont aussi très différents. Rafa est introverti et timide ; il ne parle pas beaucoup. Roger a de la dignité et s’occupe de tout. Ils sont tous les deux de grands champions, et ils continuent d’écrire les livres d’histoire avec Novak Djokovic. »