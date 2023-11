De passage ce lundi sur le podcast « Alesto » de l’an­cien foot­bal­leur serbe, Aleksandar Stojanovic, l’an­cienne numéro une mondiale, Ana Ivanovic, est revenue sur les récents exploits de son compa­triote Novak Djokovic qui ne cesse de repousser les limites de son sport à 36 ans.

« Honnêtement, on ne pensait pas que ça dure­rait aussi long­temps. Ce qui me fascine vrai­ment, c’est la façon dont il parvient à garder son corps en forme et en bonne santé. C’est un sport dur, il a un gros impact sur le corps, on le voit chez Roger Federer et Rafael Nadal. Je me souviens que Rafa m’avait dit en 2008 : ‘Je ne sais pas combien de temps je vais tenir’. Et le fait que Novak soit actuel­le­ment si fort et en bonne santé me fascine vrai­ment, bravo à lui. »