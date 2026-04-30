Éloigné du circuit depuis Indian Wells, où il avait été battu par Jack Draper en huitièmes de finale, Novak Djokovic n’a pas encore confirmé de date de retour, alors que Roland‐Garros approche à grands pas (24 mai au 7 juin) et qu’il aura peut‐être une oppor­tu­nité à saisir en l’ab­sence de Carlos Alcaraz.

Interrogée par Eurosport Espagne, l’an­cienne numéro 1 mondiale et lauréate de Roland‐Garros 2008, Ana Ivanovic, a évoqué les chances de Nole de remporter un 25e titre du Grand Chelem.

« Ce qu’il a accompli est vrai­ment incroyable. On se connaît depuis qu’on était très, très jeunes et on est amis depuis long­temps. Et c’est très inspi­rant de voir ça et tout ce qu’il apporte à la Serbie et à la prochaine géné­ra­tion. Et je pense sans aucun doute qu’il a des chances de remporter un autre Grand Chelem. Son niveau de jeu reste très élevé. Il peut riva­liser avec les meilleurs. Et si l’on regarde les cinq derniers tour­nois du Grand Chelem, il a atteint toujours atteint les demies et même la finale en Australie. Il est à un pas du titre. Mais c’est une carrière incroyable et je pense qu’il ne sera pas facile de l’égaler. »