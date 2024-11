Nous avons édité il y a quelques années un triptyque.

Le premier livre de la sérié s’in­ti­tu­lait Grand Chelem, mon Amour, le second, Roger, mon Amour, le dernier Rafa, mon Amour.

A travers plusieurs chapitres précis, nous avions tenté de dépeindre la person­na­lité de Nadal tout en compi­lant de nombreuses cita­tions et anecdotes.

Alors qu’il vient de prendre offi­ciel­le­ment sa retraite, nous avons décidé d’en sélec­tionner quelques unes pour rendra hommage à notre façon à cet immense champion.

La première que nous avons sélec­tionnée est lié à son enfance. C’est Ana Maria Parera, sa maman qui s’était exprimé au sujet de ses peurs.

« Rafa a peur du noir et préfère dormir avec la lumière ou la télé allumée. Il n’aime pas non plus le tonnerre et les éclairs. Quand il était petit, il se cachait sous un coussin à chaque fois et encore aujourd’hui, s’il y a de l’orage et que vous devez faire une course. Il ne vous lais­sera pas sortir »