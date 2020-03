Longtemps perturbé par une blessure au genou droit, Kevin Anderson a publié une photo pour annoncer son retour à l’entraînement. Si la crise du coronavirus s’est calmée, le Sud-Africain sera très attendu pour la saison sur gazon. En attendant, l’ancien finaliste de Wimbledon 2018 lance un appel au calme et à la santé comme priorité : « Garder mon objectif de revenir plus fort sur le terrain avec mon équipe en ces temps incertains que nous traversons. J’espère que tout le monde reste en sécurité. »

Keeping my focus on getting stronger on court right now with my team during these uncertain times we’re having. Hope everyone stays safe 🙏 pic.twitter.com/IfsQBZigYa

— Kevin Anderson (@KAndersonATP) March 14, 2020