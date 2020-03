Finaliste de Wimbledon en 2018, cinquième joueur mondial et qualifié pour le Masters de Londres, Kevin Anderson a depuis enchaîné les galères avec de nombreuses blessures. Le Sud-Africain a notamment subi une opération au genou droit et il a récemment repris l’entraînement. « Chaque obstacle est unique et vous devez l’aborder différemment. Cette expérience me sera utile, a confié le joueur de 33 ans dans un entretien à l’ATP avant de relativiser par rapport à la crise sanitaire. Il y a maintenant deux choses : d’une part, je surmonte mon opération avec laquelle je sens que je fais un excellent travail, et d’autre part, nous sommes confrontés à une situation sans précédent. Comme beaucoup de mes collègues l’ont exprimé, le souci est davantage de contrôler la situation pour prendre soin de tout le monde. Le problème du coronavirus est bien plus important que celui de notre sport.«